Mehrere mutmaßliche Geldautomatensprenger festgenommen

Daneben soll die Gruppe aber auch für 40 Auto-Diebstähle und Einbrüche verantwortlich sein. Die Ermittlungen richteten sich gegen eine vorwiegend rumänische Gruppierung. Diese wird verdächtigt, in wechselnder Besetzung elf Geldautomatensprengungen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz verübt zu haben, hieß es aus Polizeikreisen. Es geht um Sprengstoffattacken in Sinzig und Mayen sowie in NRW in Neuss, Mönchengladbach, Niederkrüchten, Monschau, Elsdorf und Hamm.