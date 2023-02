Mehrere Schlägereien bei Fastnachtsumzug in Bitburg

Bitburg (dpa/lrs) - . Bei einem Fastnachtsumzug in Bitburg im Eifelkreis Bitburg-Prüm ist es am Sonntag zu mehreren Schlägereien gekommen. In einem Fall hätten die Beamten einen Elektroschocker eingesetzt, um einen betrunkenen Mann zu stoppen, teilte die Polizei am Abend mit. Er sei zuvor mit einem anderen Mann in Streit geraten, der in einer handfesten Auseinandersetzung endete. „Hinzugerufene Einsatzkräfte sahen sich dann den Aggressionen des Haupttäters ausgesetzt“, hieß es in einer Mitteilung.