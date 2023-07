Mehrere Verletzte bei Schlägerei vor Einkaufszentrum

Kaiserslautern (dpa/lrs) - . Vor einem Einkaufszentrum in Kaiserslautern ist ein Streit in eine größere Schlägerei ausgeartet. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll ein 30-Jähriger am Freitagabend im Beisein seines Vaters (53) einen vorbeilaufenden Mann des Diebstahls bezichtigt haben, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Daraufhin hätten ein 16-Jähriger und ein 25-Jähriger den Beschuldigten verteidigt - zunächst verbal, dann wurden sie laut Polizeiangaben handgreiflich. Während der Beschuldigte geflohen sei, hätten die jüngeren Männer auf den Vater und seinen Sohn eingeschlagen.