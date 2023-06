Mehrere Verletzte bei Verkehrsunfall in Neuwied

Neuwied (dpa/lrs) - . In Neuwied hat es am Mittwoch in einer verkehrsberuhigten Zone einen schweren Unfall gegeben. Dabei wurden nach ersten Informationen der Polizei vier Menschen schwer verletzt, zwei weitere erlitten leichte Verletzungen. Eine Frau war mit ihrem Fahrzeug nach jetzigem Stand der Ermittlungen von der Fahrbahn abgekommen und gegen Autos gefahren. Schließlich sei sie mit ihrem Auto in ein Schaufenster „gerutscht“ und zum Stillstand gekommen, sagte ein Sprecher der Polizei vor Ort. Die Frau wurde dabei schwer verletzt.