Mehrere Wehranlagen an der Lahn müssen ersetzt werden

Mainz (dpa/lrs) - . An der Lahn in Rheinland-Pfalz müssen in den kommenden Jahren mehrere Wehranlagen durch Neubauten ersetzt werden. Die Wehre Dausenau, Nassau, Hollerich, Scheidt, Cramberg und Diez seien in einem kritischen Erhaltungszustand, erklärte Verkehrsministerin Daniela Schmitt (FDP) auf eine parlamentarische Anfrage der CDU-Fraktion in Mainz. Für die sechs Wehranlagen werde daher von der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) ein Ersatzneubau angestrebt.