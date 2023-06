Mehrheit der Kinder im Auto in sieben Minuten an der Schule

Berlin (dpa/lrs) - . Die meisten Kinder in Deutschland wohnen maximal sieben Minuten Fahrzeit von einer Grundschule entfernt. Den kürzesten Schulweg in Rheinland-Pfalz haben die Kinder in Waldgrehweiler im Donnersbergkreis: Sie sind in weniger als einer Minute vor Ort. Den längsten Weg haben Kinder in Kaub: Sie brauchen über 17 Minuten.