Mehrjährige Haftstrafen wegen Schwarzarbeit in großem Stil

Kaiserslautern (dpa/lrs) - . Wegen Schwarzarbeit in großem Stil hat das Landgericht Kaiserslautern fünf Personen zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Die Angeklagten hätten eingeräumt, jahrelang Arbeiter beschäftigt zu haben, ohne Krankenkassenbeiträge und Steuern in der tatsächlichen Größenordnung gezahlt zu haben, teilte die Staatsanwaltschaft in der pfälzischen Stadt am Donnerstag mit.