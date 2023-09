Meisterschaft im Schneepflugfahren mit 30 Teams gestartet

Koblenz (dpa/lrs) - . Schneepflugfahrer und -fahrerinnen aus ganz Deutschland haben sich am Samstag auch ohne Schnee in Wettkämpfen gemessen. Bei der Deutschen Meisterschaft im Schneepflugfahren in Koblenz gingen 30 Teams aus ganz Deutschland an den Start, wie die Niederlassung West der Autobahn GmbH des Bundes mitteilte. Von der Autobahn GmbH seien acht Teams dabei, daneben nehmen noch 17 Teams von Straßenmeistereien und fünf Teams von Städten und Gemeinden teil.