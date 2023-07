Mertin: Vorstoß zu schneller Strafe für Gewalttäter kritisch

Linnemann hatte nach der wiederholten Gewalt in Berliner Freibädern eine konsequente Bestrafung von Tätern noch am Tattag gefordert. „Es braucht Schnellverfahren gegen Gewalttäter, das Justizsystem muss entsprechend organisiert werden“, sagte er der „Bild am Sonntag“. Wer mittags im Freibad Menschen angreife, müsse abends vor dem Richter sitzen und abgeurteilt werden. Der Richterbund wandte bereits ein, ohne zusätzliches Personal sei das nicht zu leisten.