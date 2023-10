Messerattacke auf 17-Jährigen: Anklage wegen Totschlags

Allerdings sei der 20-Jährige alleine mit seinem Auto in die Nähe der Grillhütte zurückgekehrt. Als der 17-Jährige an seinem Auto vorbeigekommen sei, soll der Verdächtige auf ihn losgegangen sein und unvermittelt auf ihn eingestochen haben. „Trotz sofort durchgeführter Erste-Hilfe-Maßnahmen und notärztlicher Versorgung verstarb der 17-Jährige noch am Tatort“, teilte die Staatsanwaltschaft mit.