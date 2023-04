Mietwagen kommt ins Schleudern: Vier Urlauber verletzt

Altenahr (dpa/lrs) - . Vier junge spanische Urlauber sind kurz nach ihrer Ankunft in Deutschland mit ihren beiden Mietwagen in Rheinland-Pfalz verunglückt. Sie kollidierten auf der Bundesstraße 257 zwischen Altenahr und Kalenborn (Landkreis Ahrweiler) mit dem Sportwagen eines 26-Jährigen aus Siegburg in Nordrhein-Westfalen, wie die Polizei mitteilte. Dieser war demnach am Donnerstag auf der regennassen Straße in einer Kurve ins Schleudern gekommen und auf die Gegenfahrbahn geraten. Der vordere Mietwagen versuchte noch auszuweichen, konnte den Zusammenstoß aber nicht verhindern.