Migration: Baldauf will Obergrenze - Dreyer für mehr Ordnung

Mainz (dpa/lrs) - . Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat mehr Ordnung in der Flüchtlingspolitik gefordert. „Ziel von Bund, uns Ländern und den Kommunen muss sein, gemeinsam mehr Ordnung in die Migration zu bringen“, sagte die SPD-Politikerin am Mittwoch in Mainz vor der Ministerpräsidentenkonferenz am Donnerstag und Freitag in Frankfurt am Main. Dazu gehörten ein erleichterter Zugang zum Arbeitsmarkt für geflüchtete Menschen mit Bleibeperspektive sowie eine beschleunigte Rückführung für ausreisepflichtige Menschen.