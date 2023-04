Mildes, wechselhaftes Wetter am Sonntag: Wochenstart kühler

Offenbach (dpa/lrs) - . Am Sonntag können sich die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland erneut auf mildes Wetter einstellen. Dabei wird es öfter bewölkt und soll vermehrt schauern, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag mitteilte. Die Temperaturen liegen in der Spitze zwischen 14 und 18 Grad. Die Meteorologen rechnen mit schwachem bis mäßigem Südwestwind, im Bergland könne es tagsüber stärker winden. Gegen Abend sollen die Schauer nachlassen, dann fallen Niederschläge vor allem im Südwesten, hieß es.