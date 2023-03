Mildes Wetter mit Regen und Sonne

Offenbach (dpa/lrs) - . Frühlingshaft mildes und wechselhaftes Wetter erwartet die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland in den kommenden Tagen. Am Sonntag wird es stark bewölkt, zeitweise zieht Regen auf, ab dem Nachmittag wird es auch kurze Gewitter geben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag mitteilte. Dabei erreichen die Höchsttemperaturen bis zu 16 Grad und in den Hochlagen der Eifel bis 9 Grad. Es weht ein mäßiger Wind aus Südwest bis West.