Millionenbetrug mit Coronatests: 31-Jähriger verurteilt

In Trier war es der erste Fall von Abrechnungsbetrug bei Corona-Teststellen vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft forderte im Prozess zwei Jahre Haft auf Bewährung, die Verteidigung schloss sich dem an. Das Gericht sprach den Mann des gewerbsmäßigen Betrugs in zehn Fällen schuldig plus in einem Fall des Versuchs.