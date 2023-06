Millionenschaden nach Feuer in Reithalle in Ralingen

Ralingen (dpa/lrs) - . Eine Reithalle in Ralingen-Godendorf ist bei einem Feuer zerstört worden. Derzeit gehe man von einem Schaden in Millionenhöhe aus, sagte ein Sprecher der Polizei am Dienstagmorgen. Das Gebäude sei einsturzgefährdet. Menschen und Tiere wurden nicht verletzt. Nach Angaben der Feuerwehr konnten die Einsatzkräfte das Feuer am Dienstag gegen 4.30 Uhr löschen. Eine Warnung an die Bevölkerung aufgrund einer starken Rauchentwicklung wurde wieder aufgehoben. Am Dienstag war noch eine Brandwache vor Ort und es liefen Aufräumarbeiten. Bis zu 120 Einsatzkräfte waren mit den Löscharbeiten beschäftigt. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, war zunächst unklar.