Minister Hoch zum Nobelpreis: Ganze Welt schaut auf Mainz

Karikó habe mit ihrer Arbeit einen Paradigmenwechsel in der Medizin ausgelöst und Wege gefunden, die mRNA-Technologie zum Wohl der Gesellschaft nutzbar zu machen. „Und das in Lichtgeschwindigkeit“, betonte Hoch in Anspielung auf das Projekt „Lightspeed“. Im Rahmen dieses Projekts wurde von der Biontech-Führung um Ugur Sahin und seine Frau Özlem Türeci entschieden, alle Ressourcen des Unternehmens darauf zu konzentrieren, die jahrelang vor allem für die Krebsbekämpfung entwickelte und erforschte mRNA-Technik für die Entwicklung eines Corona-Impfstoffs zu verwenden.