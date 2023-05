Minister verteidigt Auftragsvergabe nach Flutkatastrophe

Mainz (dpa/lrs) - . Innenminister Michael Ebling (SPD) hat die Vergabe von Aufträgen an Helferorganisationen nach der Flutkatastrophe im Ahrtal gegen Kritik der Landtagsopposition verteidigt. Etwa 65.000 Menschen seien von dem Hochwasser betroffen gewesen, sagte der Minister am Freitag im Landtag in Mainz. Es habe eine absolute Ausnahmesituation geherrscht. Jede helfende Hand sei in dieser Zeit wichtig gewesen. Deshalb sei auch das Vergabeverfahren für Aufträge und Organisationen vereinfacht und erleichtert worden.