Ministerium: 300.000 Erklärungen zur Grundsteuer fehlen noch

Mainz (dpa/lrs) - . Rund 300.000 Grundsteuererklärungen stehen in Rheinland-Pfalz noch aus. Das teilte das Finanzministerium auf Anfrage am Montag mit. Mit Stand Ende September seien im Bundesland rund 2,1 Millionen Grundsteuererklärungen abgegeben worden. Das entspreche einer Quote von rund 87 Prozent.