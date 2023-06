Ministerpräsidentin: Kommunen entscheidend bei Energiewende

Mainz (dpa/lrs) - . Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat die Kommunen für das Erreichen der Klimaziele in Rheinland-Pfalz in die Pflicht genommen. Bis spätestens 2040 solle die Klimaneutralität im Land erreicht werden, betonte Dreyer am Montag in Mainz. „Schon 2030 wollen wir unseren Strom hier im Land zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien erzeugen, um den Klimawandel zu stoppen.“