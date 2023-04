Missbrauch: Der Pfarrer und sein Horror-Nachlass

Blick in ein Zimmer der Wohnung des früheren und inzwischen verstorbenen Pfarrers Edmund Dillinger in Friedrichsthal im Saarland. Bei der Wohnungsauflösung hat der Neffe Steffen Dillinger dort kinderpornografisches Material in großen Mengen gefunden. Edmund Dillinger war über viele Jahre katholischer Pfarrer im Bistum Trier. (© Jens Weber / Rhein-Zeitung)