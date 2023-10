Mit Papier beladener Lkw brennt auf A3 - wieder befahrbar

Ransbach-Baumbach (dpa) - . Die Autobahn 3 nahe Ransbach-Baumbach (Westerwald) ist in Richtung Frankfurt nach einem Stau durch einen brennenden Lastwagen wieder auf dem linken Fahrstreifen befahrbar. „Wir haben noch etwas Rückstau, der aber schrittweise zurückgeht“, teilte die Polizei Montabaur am späten Donnerstagabend mit. Die Teerdecke auf dem mittleren und dem rechten Fahrstreifen sei so beschädigt, dass Fahrzeuge nicht darüber fahren könnten, so die Polizei.