Mit Wein beladener LKW kippt um: Sechsstelliger Schaden

Die Bundesstraße musste zwischen den Anschlussstellen Mayen-Hausen und Kottenheim ab 5.20 Uhr morgens komplett gesperrt werden. Am Nachmittag teilte die Polizei mit, die aufwendige Bergung des Aufliegers sowie der Zugmaschine sei zwischenzeitlich gelungen. Die Fahrbahnreinigung sowie der Aushub des kontaminierten Erdreichs dauerten aber zunächst noch an. Die Sperrung der Bundesstraße könne voraussichtlich erst am späten Nachmittag aufgehoben werden. Durch den Unfall wurden auch etwa 60 bis 70 Meter Schutzplanke neben der Fahrbahn beschädigt sowie die Fahrbahn-Mitteltrennung auf einer Strecke von etwa 50 Metern versetzt. Der Verkehr wurde an den Anschlussstellen Mayen-Polcher Straße sowie Mayen-Hausener Straße und Kottenheim/Thür abgeleitet.