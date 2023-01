Mitgliederzuwachs bei FDP und Grünen kommt zum Stillstand

Die Grünen verzeichneten zum Jahreswechsel 5369 Mitglieder - das waren bei 359 Eintritten per Saldo lediglich sechs Mitglieder weniger als ein Jahr zuvor. In den vergangenen Jahren war die Parteibasis stetig gewachsen. Im Jahr 2021 fiel der Zuwachs mit 12,8 Prozent noch zweistellig aus. Vor zehn Jahren, an der Schwelle von 2012 zu 2013, hatten die Grünen erst 2900 Mitglieder.