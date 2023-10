Mix aus Sonne und Wolken in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Offenbach (dpa/lrs) - . Zur Wochenmitte erwartet die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland ein Mix aus Sonne und Wolken. Dazu wird es am Mittwoch mit maximal 20 Grad kühler als noch an den Tagen zuvor, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Zudem bleibe es meist trocken.