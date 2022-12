Modellspielzeugbörse in Rennerod besuchen

Rennerod. Das Simplex-Team lädt für Freitag, 30. Dezember zur nächsten Modellspielzeug-Börse ein. Von 11 bis 16 Uhr gibt es in der Westerwaldhalle in Rennerodfür die Besucher ein umfangreiches Angebot von Modelleisenbahnen, Modellautos und allgemeinem Modellspielzeug. Außerdem gibt es einen Servicestand, an dem kleinere Reparaturen und Wartungen direkt vor Ort durchgeführt werden können. Ebenso kann eine fachkundige Bewertung der vorhandenen Mängel und Schäden analysiert und besprochen werden. Für Bewirtung ist gesorgt. Der Eintritt für Erwachsene kostet fünf Euro, für Kinder und Jugendliche in Begleitung ist die Veranstaltung frei.