Mofa-Fahrerin wird bewusstlos und stirbt nach Unfall

Bad Kreuznach (dpa/lrs) - . Eine Mofa-Fahrerin hat während der Fahrt in Bad Kreuznach das Bewusstsein verloren und ist nach dem darauffolgenden Unfall gestorben. Die bewusstlose Frau sei am Freitag mit ihrem Fahrzeug gegen ein Auto geprallt, das an einer Ampel gewartet habe, teilte die Polizei am Abend mit. Die 67-Jährige sei anschließend im Krankenhaus gestorben. Ihre Bewusstlosigkeit hatte den Angaben zufolge medizinische Gründe.