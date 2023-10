Mord und Vergewaltigung von 17-Jähriger: Prozess verschoben

Der Mann war im vergangenen Jahr wegen Mordes, Vergewaltigung mit Todesfolge sowie sexuellen Missbrauchs von Kindern in drei Fällen zu zehn Jahren Jugendstrafe verurteilt worden. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass der damals 17-Jährige im März 2020 ein Mädchen an einem Weiher in Ludwigshafen gewürgt habe, um den Geschlechtsverkehr vollziehen zu können. Der Angeklagte habe den Tod des Mädchens zumindest billigend in Kauf genommen.