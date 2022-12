Mordfall Kandel: Aufarbeitung des Erlebten wichtig

Mainz (dpa/lrs) - . Fünf Jahre nach dem Mord an einer Jugendlichen in Kandel hat die Organisation Weißer Ring auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur die Bedeutung geschulter Hilfe bei der Trauerarbeit und Traumabewältigung hervorgehoben. „Ganz allgemein gilt für jeden Betroffenen einer Straftat, genau auf sich zu achten und sich unbedingt professionelle Hilfe zu holen, wenn man den Eindruck hat, sich im Gefühlschaos zu verlieren“, sagte der Psychologe Florian Wedell von der Hilfsorganisation für Opfer von Kriminalität in Mainz.