Mordprozess: Opfer nackt in Badewanne erschlagen

Trier (dpa) - . Der 56-Jährige, der vor gut neun Monaten im Eifelort Hersdorf Opfer eines Gewaltverbrechens wurde, ist nackt in seiner Badewanne erschlagen worden. Man habe den Mann mit massiven Schädelverletzungen in einem Blut-Wassergemisch aufgefunden, berichtete ein Kriminalhauptkommissar am Montag im Prozess vor dem Landgericht Trier. Die Tatwaffe, ein Radmutternschlüssel, sei unweit des Grundstücks in einem Bachlauf gefunden worden.