Mordprozess: Unterbringung in Psychiatrie gefordert

Frankenthal (dpa/lrs) - . Im Prozess um zweifachen Mord und versuchten Mord im Oktober 2022 in Ludwigshafen hat die Staatsanwaltschaft eine dauerhafte Unterbringung des Angeklagten in der Psychiatrie gefordert. Der aus Somalia stammende Mann sei schuldunfähig, sagte die Staatsanwältin am Montag vor dem Landgericht Frankenthal (Pfalz).