Moselfähre nach Havarie wieder in Betrieb

Oberbillig (dpa/lrs) - . Nach einer Havarie auf der Mosel ist der Fährbetrieb zwischen Oberbillig (Kreis Trier-Saarburg) und Wasserbillig in Luxemburg wieder angelaufen. Die Fähre sei seit Samstag erneut in Betrieb, teilte die Gemeinde über Twitter mit. Werktags fahre die „Sankta Maria II“ allerdings bis auf Weiteres nur an Vormittagen (bis 13.30 Uhr). Grund seien krankheitsbedingte Personalausfälle, hieß es.