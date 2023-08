Motorradfahrer bei Auffahrunfall lebensbedrohlich verletzt

Ingelheim am Rhein (dpa/lrs) - . Ein Motorradfahrer und dessen Ehefrau sind bei einem Auffahrunfall auf der A60 in Richtung Darmstadt lebensbedrohlich verletzt worden. Ersten Ermittlungen zufolge sei eine 87-jährige Autofahrerin kurz vor dem Autobahnparkplatz Heidenfahrt/Süd aus zunächst ungeklärten Gründen sehr langsam gefahren, teilte die Polizei am späten Samstagabend mit. Der 50-jährige Motorradfahrer bemerkte den langsamen Wagen demnach vermutlich zu spät und fuhr gegen das Heck des Autos. Der Fahrer und die sich mit auf der Maschine befindliche 53 Jahre alte Ehefrau seien auf die Fahrbahn geschleudert und lebensbedrohlich verletzt worden. Beide kamen in Krankenhäuser. Die A60 wurde den Angaben zufolge ab Ingelheim/Ost für rund drei Stunden in Richtung Darmstadt voll gesperrt.