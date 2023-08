Motorradfahrer bei Aufprall auf Mähfahrzeug tödlich verletzt

Hontheim (dpa/lrs) - . Beim Aufprall auf ein Mähfahrzeug ist in der Eifel ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Der 65-Jährige prallte am Donnerstagvormittag auf der Bundesstraße 421 zwischen Strotzbüsch (Landkreis Vulkaneifel) und Hontheim (Landkreis Bernkastel-Wittlich) auf den Unimog des Landesbetriebs Mobilität, wie die Polizei mitteilte. Weitere Hintergründe waren zunächst unklar. Der 65-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Der Streckenabschnitt wurde für die Unfallaufnahme gesperrt.