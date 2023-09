Motorradfahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Trier (dpa/lrs) - . Bei einem Unfall im Landkreis Trier-Saarburg ist ein Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Die Ursache war zunächst völlig unklar, teilte die Polizei am Freitag mit. Gemeldet worden sei der Unfall am späten Nachmittag gegen 18.13 Uhr, er geschah demnach hinter einer Kurve auf der Bundesstraße 268 bei Pellingen. Der Verletzte sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Ein Zeuge stehe unter Schock. Beide hätten zum Hergang zunächst nicht befragt werden können, erklärte die Polizei.