Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Lambsheim (dpa/lrs) - . Bei einem Verkehrsunfall in Lambsheim (Rhein-Pfalz-Kreis) ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Das teilte die Polizeiinspektion Frankenthal am Sonntag mit. Demnach fuhr ein 28 Jahre alter Mann am Samstagabend mit seinem Auto vom Lambsheimer Weiher kommend Richtung Kreisstraße 2. An der Einmündung sei das Fahrzeug mit dem Zweirad kollidiert. Der 35 Jahre alte Fahrer sei gestürzt und habe sich schwer verletzt, hieß es. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden beträgt laut Polizei etwa 10.000 Euro.