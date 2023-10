Motorradfahrer nach schwerem Unfall gestorben

Trippstadt (dpa/lrs) - . Ein 36 Jahre alter Motorradfahrer ist nach einem Verkehrsunfall bei Trippstadt im Landkreis Kaiserslautern im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen gestorben. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Mann war nach derzeitigen Erkenntnissen am Samstag während einer Motorradtour ohne Fremdeinwirkung in einer Kurve von der Straße abgekommen und in einen Graben gestürzt. Ein Rettungshubschrauber brachte den Schwerverletzten in eine Klinik, wo er am Montagnachmittag starb. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.