Motorradfahrer schwer verletzt nach Unfall

Singhofen (dpa/lrs) - . Ein Motorradfahrer ist bei Singhofen (Rhein-Lahn-Kreis) mit seiner Maschine von der Straße abgekommen und dabei schwer verletzt worden. Der 18-Jährige war mit seinem Leichtkraftrad am Samstagnachmittag auf der B260 zwischen Nassau und Singhofen unterwegs, wie die Polizei am Abend mitteilte. Aus noch ungeklärter Ursache kam er demnach in einer Linkskurve von der Straße ab und fiel. Ein Rettungshubschrauber brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus.