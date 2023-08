Motorradfahrer stirbt bei Frontalzusammenstoß mit Auto

Neuwied (dpa/lrs) - . Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto im Landkreis Neuwied ist ein Motorradfahrer gestorben. Der 35-Jährige war am Dienstagabend auf einer Landstraße von Linz Richtung Kretzhaus unterwegs, wie die Polizei mitteilte. In einer Rechtskurve kollidierte seine Maschine aus noch unbekannten Gründen mit dem entgegenkommenden Wagen. Der Motorradfahrer starb noch am Unfallort. Der 59-jährige Autofahrer kam mit einem Schock ins Krankenhaus. Die Landstraße 253 war für gut drei Stunden komplett gesperrt.