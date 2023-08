Motorradfahrer stirbt nach Kollision mit Radlader

Hahnstätten (dpa/lrs) - . Ein 38 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einer Kollision mit einem Radlader bei Hahnstätten (Rhein-Lahn-Kreis) ums Leben gekommen. Der Mann prallte mit seinem Motorrad am Dienstag auf der Bundesstraße 54 in die Gabel eines aus einer Baustelle fahrenden Radladers, wie die Polizei in Koblenz mitteilte. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsversuche erlag der 38-Jährige seinen Verletzungen.