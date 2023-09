Motorradfahrer stürzt auf Bundesstraße: Schwer verletzt

Müschenbach (dpa/lnw) - . Ein Motorradfahrer ist auf der B414 im Westerwaldkreis gestürzt und hat dabei schwere Verletzungen erlitten. Der 21-Jährige war am Mittwochabend in Richtung Altenkirchen in einer Gruppe mit anderen Fahrern unterwegs, als er auf Höhe der Gemeinde Müschenbach zu Fall kam und mit einem Verkehrsschild kollidierte, wie die Polizei mitteilte. Der Mann kam ins Krankenhaus. Der Streckenabschnitt war etwa eineinhalb Stunden voll gesperrt.