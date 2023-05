Lipporn (dpa/lrs) - . Ein 46-Jähriger ist mit seinem Motorrad bei Lipporn im Rhein-Lahn-Kreis gestürzt und schwer verletzt worden. Der Mann war am Sonntagvormittag wegen eines eigenen Fahrfehlers in einer Linkskurve zu Fall gekommen, wie die Polizei mitteilte. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestand nicht.