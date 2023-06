Motorradfahrer tödlich verunglückt

Bingen (dpa/lrs) - . Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall am Sonntag bei Bingen am Rhein tödlich verunglückt. Er sei aus bislang ungeklärter Ursache auf der Autobahn 60 in die Leitplanke gefahren, teilte die Polizei mit. Der Unfall habe sich zwischen den Anschlussstellen Ingelheim-West und Bingen-Ost ereignet. Der Mann sei noch an der Unfallstelle verstorben. Hinweise auf die Beteiligung anderer Fahrzeuge gebe es nicht. Die Autobahn war in Fahrtrichtung Bingen für mehrere Stunden voll gesperrt.