Motorradfahrerin kracht gegen Autobahnmauer

Mainz (dpa/lrs) - . Eine Motorradfahrerin ist auf der Schiersteiner Brücke der Autobahn 643 bei Mainz gegen eine Betonwand gefahren und hat mehrere Knochenbrüche erlitten. Die 22-Jährige sei Richtung Bingen von der Spur abgekommen und mit der Wand am Fahrbahnrand kollidiert, teilte die Polizei in der Nacht auf Freitag mit. Dadurch wurde sie über die Betonmauer und gegen das Brückengeländer geschleudert, bevor sie auf dem Fußweg hinter der Wand liegen blieb. Ersthelfer und Einsatzkräfte konnten sie durch ihre Hilferufe auffinden und versorgen. Die Frau wurde ins Krankenhaus gebracht und notoperiert. Die Abfahrt nach Mainz-Mombach blieb am Donnerstagabend im Zuge der Unfallaufnahme für knapp eineinhalb Stunden gesperrt.