Müller-Rogalla bleibt bis 2029 Intendant der Philharmonie

Koblenz (dpa/lrs) - . Günter Müller-Rogalla bleibt bis 2029 Intendant des Staatsorchesters Rheinische Philharmonie in Koblenz. Er habe seinen im Jahr 2024 auslaufenden Vertrag vorzeitig verlängert, teilte das Büro des Orchesters am Montag mit. Der ausgebildete Orchestermusiker ist bereits seit der Saison 2014/15 in Koblenz tätig. „Die Verpflichtung von Günter Müller-Rogalla vor knapp acht Jahren als Intendant war für die Rheinische Philharmonie eine Bereicherung“, sagte die rheinland-pfälzische Kulturministerin Katharina Binz (Grüne). Müller-Rogalla war unter anderem Intendant der Thüringen Philharmonie Gotha, Verwaltungsdirektor der Dresdner Philharmonie sowie Geschäftsführer der Neuen Elbland Philharmonie in Sachsen.