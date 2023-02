Musikvideo-Dreh endet in Beleidigungen gegen Polizei

Ludwigshafen (dpa/lrs) - . Der Dreh eines Musikvideos in Ludwigshafen hat durch Beleidigungen und Widerstand gegen die Polizei ein Ende gefunden. Zunächst wurden am Samstagabend mehrere vermummte und bewaffnete Personen gemeldet, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Sie kontrollierte die Mitglieder einer Musikgruppe. Ein 18-Jähriger versuchte sich der Kontrolle zu entziehen, verhielt sich aggressiv und beleidigte die Polizisten.