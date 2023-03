Muskuläre Probleme: Schiedsrichter-Assistent ausgewechselt

Mainz (dpa) - . Schiedsrichter-Assistent Frederick Assmuth wurde in der Halbzeit des Fußball-Bundesligaspiels zwischen dem FSV Mainz 05 und der TSG 1899 Hoffenheim (1:0) wegen muskulärer Probleme ausgewechselt. Dies teilte Mainz 05 am Samstag nach der Partie mit. Für den 45-Jährigen hatte der vierte Offizielle Florian Badstübner die Assistenz-Aufgaben an der Seitenlinie übernommen.