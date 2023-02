Muslime beten in Moscheen für Erdbebenopfer

Konz (dpa/lrs) - . Beim Freitagsgebet haben Muslime in Rheinland-Pfalz der Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien gedacht. In Konz bei Trier beispielsweise kamen mehr als 100 Menschen in der Haci Bayram Moschee zusammen. „Wir beten gemeinsam für alle Oper und betroffenen Menschen“, sagte der Vorsitzender der türkisch-islamischen Ditib-Gemeinde in Konz, Ercan Sari. In der Gemeinde gebe es auch Betroffene, die Verwandte in den Erdbebengebieten hätten. „Es ist die schlimmste Katastrophe, die wir bisher erlebt haben“, sagte Sari.