Mutmaßlich menschliche Knochen an Ahrmündung gefunden

Sinzig (dpa/lrs) - . Teilnehmer einer Müllsammelaktion bei Sinzig im Landkreis Ahrweiler haben im Bereich der Ahrmündung in den Rhein mehrere mutmaßlich menschliche Knochen gefunden. Die Überreste werden von der Rechtsmedizin in Mainz untersucht, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Koblenz am Montag mitteilte. Geprüft werde, ob es sich tatsächlich um menschliche Knochen handle und gegebenenfalls die Identität per DNA-Abgleich geklärt werden kann.