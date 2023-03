Mutmaßlicher Motorraddieb nach längerer Verfolgung gestellt

Kirn/Morbach (dpa/lrs) - . Nach einer längeren Verfolgung durch den Hunsrück hat die Polizei am späten Montagabend in Morbach-Wolzburg einen mutmaßlichen Motorraddieb gestellt. Der 31 Jahre alte Motorradfahrer und sein Sozius seien nach der Flucht festgenommen worden, teilte die Polizei in Mainz am Dienstag mit. Die beiden Männer aus Idar-Oberstein seien geflüchtet, als eine Polizeistreife sie in Kirn (Kreis Bad Kreuznach) habe kontrollieren wollen.